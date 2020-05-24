США заявили о переносе саммита G7

Вадим Карасев

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

США переносят саммит G7 на конец июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Дипломат заявил, что страна надеется провести встречу в привычном формате, так как США уже близки к прохождению пика заболеваемости коронавирусом. О'Брайен подчеркнул, что все лидеры G7 заинтересованы в личном общении вместо видеоконференции.

Встреча участников саммита ранее была запланирована на 10 июня.

20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с представителями стран по видеосвязи. Об изменении формата тогда проинформировали всех участников G7.