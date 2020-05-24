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Стало известно, что по бестселлеру "Анатомия скандала" снимут фильм

Стало известно, что по бестселлеру "Анатомия скандала" снимут фильм
. По книге "Анатомия скандала" Сары Воэн снимут сериал для Netflix, сообщает Entertainment Weekly.

Написанием сценария займется продюсер и сценарист Дэвид Келли, который получил премию "Эмми" за "Большую маленькую ложь".

Ему будут помогать два "ветерана" Netflix – Мелисса Джеймс Гибсон ("Карточный домик") и Джереми Кларксон ("Топ Гир"). Последний также выступит режиссером всех серий проекта.


Сара Воэн написала "Анатомию скандала" в 2017 году, в ней идет речь о британской аристократке, жизнь которой перевернулась "с ног на голову", после того как ее мужа обвинили в изнасиловании.


Об актерском составе пока ничего не сообщается.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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