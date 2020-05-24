Степанов: Более 70% смертей от коронавируса в Украине приходится на людей в возрасте 60+

Алексей Вольцев

Более 70% летальных случаев от COVID-19 в Украине приходится на людей старше 60 лет. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье."Что касается наших граждан, которым более 60 лет, то это люди, которые прежде всего входят в группу риска ... Если посмотреть на нашу печальную статистику по летальным случаям, то более 70% всех летальных случаев - это именно люди старше 60 лет ", - сказал Степанов.Он добавил, что в Минздраве рекомендуют и отмечают, что людям в возрасте 60 и более лет нужно максимально находиться в самоизоляции.