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Студентам могут разрешить вести уроки в школах

Студентам могут разрешить вести уроки в школах

Правительство предложило позволить студентам-старшекурсникам преподавать в школах. Такой законопроект Государственная Дума планирует рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании 27 мая.

Законопроектом предусматривается возможность допуска лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам в течение периода прохождения ими обучения.

Порядок и условия допуска студентов к ведению занятий установит Минпросвещения России.

Законопроект также снижает квалификационные требования к воспитателям детских садов, которые были приняты на работу до вступления в силу в 2012 году закона «Об образовании» и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности. На указанных специалистов требование о наличии среднего профессионального или высшего образования распространяться не будет.

Речь идет о сотрудниках, эффективно выполняющих свою работу, пояснила ранее член Комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова.

Она также отметила, что новеллы будут способствовать привлечению в профессию педагога наиболее деятельных, активных студентов, позволят им на раннем этапе осваивать практические знания и навыки, состояться в профессии уже на этапе получения образования.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство поддерживает поправку о допуске к педагогической деятельности студентов старших курсов, обучающихся по направлениям «образование и педагогические науки».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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