Таро-прогноз на неделю с 25 по 31 мая 2020 года

Вадим Карасев

Завершающая неделя весны — время ответственное, когда многие начинают подводить итоги и стремятся завершить дела, чтобы начать лето с новых целей. Советы старших Арканов позволят грамотно распределить время и увернуться от ударов судьбы.

Толкование карт Таро не терпит спешки. Совет каждой карты нельзя воспринимать как прямой призыв к действию, ведь они носят лишь рекомендательный характер. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с очередным прогнозом на конец мая, чтобы узнать о том, какие события могут произойти, и как поступить, чтобы справиться с трудностями и привлечь в жизнь процветание.

Овен





Последняя неделя мая начнется для Овнов с карты «Башня». Этот Аркан говорит о необходимости попрощаться со старыми устоями и планами, которые мешают развитию, и начать лето с воплощения в жизнь новых идей.

Аркан «Маг» сообщает о том, что середина недели будет важной для новых начинаний. По этой карте Овны смогут проявить активность, а также найти творческий подход к делам, чтобы привлечь в жизнь благополучие и найти путь к счастью.

По карте «Солнце» Овнов ждет успех. Карта говорит об умении радоваться жизни и с оптимизмом смотреть в будущее. По ней Овны смогут преуспеть в любом деле, если не станут медлить и примутся за работу.

Телец





Аркан «Правосудие» призывает Тельцов начать последнюю неделю мая со взвешенных поступков. Каждое действие отразится в будущем, и чтобы грядущее было счастливым, ошибок быть не должно. В противном случае придется длительное время заниматься устранением промахов.

Аркан «Отшельник» символизирует временную изоляцию. Согласно этой карте, Тельцы смогут взять паузу, чтобы восстановить силы и разобраться со сложными вопросами. Во время такого затишья удачно разбирать отложенные ранее вопросы без ущерба основному делу.

По карте «Умеренность» Тельцам предстоит провести выходные в спокойном ритме. Аркан указывает на благополучный исход дел, если не спешить и не подгонять время. Осмотрительность и осторожность помогут справиться с любыми сложностями.

Близнецы





Неделя для Близнецов начнется с позитивного Аркана «Солнце». Карта указывает на период перемен к лучшему, а значит, можно смело приниматься за воплощение в жизнь идей и желаний.

Карта «Иерофант» сулит Близнецам ответственную середину недели, когда они смогут стать наставниками для тех, кто нуждается в помощи. Не исключено, что на пути встретится человек, способный сам протянуть руку помощи, и от поддержки не стоит отказываться.

«Влюбленные» в раскладе — карта выбора. Речь может идти не только о личных отношениях, поэтому Близнецы должны быть бдительны. Спешка не поможет принять верное решение, как и подсказки со стороны. Выбирать нужно сердцем.

Рак





По карте «Умеренность» Ракам с понедельника важно сосредоточиться и научиться управлять эмоциями. Импульсивность не поможет достичь процветания и независимости, поэтому в последнюю неделю мая важно прислушиваться к голосу разума.

Аркан «Колесница» говорит о том, что Раки смогут достичь цели, если будут активны и перестанут откладывать важные дела на потом. По этой карте успех очевиден, а значит, нужно действовать без промедления.

«Императрица» в раскладе на выходные — карта благоприятного исхода дел. Аркан говорит о присущей Ракам мудрости, благодаря которой они не упустят возможностей, предоставленных судьбой.

Лев





По карте «Луна» Львам в начале недели предстоит побороться за свое счастье. Недоброжелатели будут активны, поэтому потребуется осторожность, а также умение обходить конфликты стороной. Внутренний голос поможет Львам выйти победителями из сложных ситуаций.

Аркан «Солнце» предвещает период, когда любые трудности будут по плечу. Согласно этой карте, Львы смогут найти путь к успеху, оптимистично глядя в будущее и воспринимая временные трудности как способ закалить дух.

«Мир» в раскладе — карта, сулящая процветание. По ней Львам удастся найти компромиссные решения, а также наладить личную жизнь. Совет карты — действовать осмотрительно, не забывая о том, что счастье кроется в мелочах.

Дева





По карте «Сила» Девам стоит начать неделю с активных действий. По этой карте преодоление временных трудностей не займет много времени, а значит, можно смело браться за сложные дела, не боясь проиграть.

«Колесо фортуны» сулит Девам множество событий, в которых можно «заблудиться». Совет карты — дать им произойти и выждать подходящий момент. Знаки судьбы помогут выбрать нужное время для стремительного рывка к победе.

Аркан «Император» говорит о мудрости и знаниях, которые важно использовать для привлечения в жизнь благополучия. Совет этой карты на выходные — не гордиться чрезмерно своими достижениями, помогать тем, кто нуждается в поддержке, и мудро править своей жизнью.

Весы





По карте «Влюбленные» неделя для Весов начнется с выбора. Карта говорит о распутье, когда от верного решения зависит многое, а значит, спешить и потакать советчикам не стоит. По этой карте важно принимать решения самостоятельно, чтобы изменить будущее к лучшему.

Карта «Башня» сообщает о том, что Весы столкнутся с необходимостью пересмотра планов. Некоторые из них уже устарели, а значит, от них нужно отказаться, чтобы воплотить в жизнь актуальные идеи.

Карта «Верховная жрица» призывает Весов воспользоваться интуицией, чтобы решить сложные задачи. По этому Аркану успех не заставит себя ждать, если внимательно следить за событиями и доверять себе.

Скорпион





Аркан «Дьявол» говорит об испытаниях, которые важно преодолеть с чистой совестью. Карта предупреждает о соблазнах, потакание которым не только отдалит от желанной цели, но и испортит репутацию.

«Отшельник» для Скорпионов — карта необходимой изоляции. Следуя за Арканом «Дьявол», она сообщает о необходимости собраться с мыслями, проанализировать события и найти в себе силы для преодоления испытаний.

В конце недели по карте «Колесо Фортуны» Скорпионов ждут позитивные перемены. Событий будет множество, и Скорпионам предстоит выждать, чтобы своевременно открыть именно ту дверь, что ведет к благополучной жизни.

Стрелец





Аркан «Дьявол» предупреждает Стрельцов об опасности. По этой карте важно обходить стороной любые сомнительные ситуации, чтобы не попасть под влияние мошенников или манипуляторов.

Согласно карте «Умеренность», Стрельцам предстоит провести середину недели в спокойном темпе. Спешка не поможет верно решить поставленные задачи, а значит, действовать нужно осмотрительно.

«Мир» в раскладе — карта позитивных перемен. По ней исполняются заветные желания, а в жизни происходят перемены к лучшему. Совет карты — идти выбранным путем и верить в то, что задуманное воплотится в жизнь.

Козерог





Карта «Мир» открывает неделю, и по ней Козероги смогут достичь всего, что было запланировано. Аркан указывает на возможность изменить судьбу, а значит, Козероги смогут исправить ошибки и привлечь в жизнь позитивные перемены.

«Колесница» в раскладе — карта движения. Этот Аркан сообщает: нельзя медлить, чтобы не упустить возможностей, предоставленных судьбой. Козерогам стоит подмечать детали, чтобы верно выбрать направление.

«Маг» сулит Козерогам успех в деловой среде. По этому Аркану важно использовать накопленные знания и умения, чтобы грамотно распределить время и выйти в лидеры.

Водолей





Аркан «Колесница» предрекает Водолеям период, когда все будет зависеть от умения мобилизовать силы и направить их на решение важных задач. В начале недели важно сделать верный выбор, чтобы без труда прийти к желанной цели.

Карта «Правосудие» сулит Водолеям освобождение. По ней удастся справиться с любыми трудностями, а также попрощаться с людьми, пытающимися манипулировать и даже несправедливо оклеветать.

Аркан «Император» сулит успех в деловой среде. Согласно этой карте, в руках Водолеев сосредоточится власть, и ей важно будет распорядиться мудро. Взвешенные решения не позволят оступиться и потерять авторитет.

Рыбы





Карта «Императрица» означает, что Рыбы могут быть уверены в благоприятном исходе затеянных дел. Совет карты — не торопить события, чтобы исключить досадные промахи.

Аркан «Звезда» говорит о том, что Рыбы движутся в верном направлении, и для того, чтобы достичь успеха, им нужно лишь продолжать движение, не изменяя своим целям и идеалам.

Карта «Смерть» сулит избавление от проблем. По ней Рыбам предстоит попрощаться с прошлым, которое мешает развитию и тянет ко дну. Карта не несет в себе негатива, лишь совет — не противиться переменам, которые помогут изменить жизнь к лучшему.