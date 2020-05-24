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Теперь и в политике. Во Франции мэром коммуны впервые стал трансгендер

Теперь и в политике. Во Франции мэром коммуны впервые стал трансгендер
Женщина-трансгендер – 55-летняя Мари Ко – впервые в истории Франции избрана мэром коммуны, сообщило РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

По данным изданий, Мари Ко стала мэром коммуны Тиллуа-ле-Маршьен на севере Франции.

"Я очень рада, что вы меня выбрали... Нужно признать, что изначально это не было очевидным", – сказала Мари Ко, уточнив, что предпочла бы в качестве обращения к себе "мадам мэр".

Агентство France-Presse сообщило, что Мари Ко по профессии инженер, имеет диплом агротехника, она прошла службу в армии. Более 20 лет новоизбранный мэр проживает в коммуне Тиллуа-ле-Маршьен. Она воспитывает троих детей.


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# Политика
По материалам: ria.ru

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