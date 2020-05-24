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"Тяжело даже представить". США пригрозили Китаю санкциями из-за Гонконга

"Тяжело даже представить". США пригрозили Китаю санкциями из-за Гонконга
США могут ввести санкции против Китая из-за законопроекта о национальной безопасности, сообщил в интервью телеканалу NBC советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Он напомнил, что в соответствии с подписанной декларацией, Коммунистическая партия Китая пообещала Великобритании, что Гонконг сохранит степень автономии, свой стиль жизни до 2047 года.


"Теперь за 27 лет до истечения этого срока, похоже, с этим законопроектом о национальной безопасности (Гонконга, – ред) они фактически захватят Гонконг, и если они это сделают, госсекретарь Помпео, скорее всего, не сможет подтвердить в соответствии с законом 1992 года ... и законом 2019 года о правах человека и демократии в Гонконге, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии, и если это случится, то будут введены санкции против Гонконга и Китая", – приводит РИА Новости слова О'Брайена.

Он добавил, что "тяжело даже представить, что Гонконгу удастся остаться финансовым центром Азии, если Китай захватит его".


ВСНП. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга.

На текущей неделе радио Sputnik сообщало, что власти Китая готовятся официально запретить сепаратизм в Гонконге.

# Политика
По материалам: ria.ru

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