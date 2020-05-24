Трамп: Путин не хочет моей победы на выборах

Лидия Мартынова

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на выборах президента.

«Я — худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я лажу с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл, — сказал Трамп в интервью журналистке Шерил Аткиссон.

Китай, по словам американского президента, тоже не хочет его победы на выборах.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок.

Спецслужбы США пытались инкриминировать России вмешательство в избирательный процесс в 2016 году. В частности, расследовался сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. Это впоследствии не нашло подтверждения.