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Трамп: Путин не хочет моей победы на выборах

Трамп: Путин не хочет моей победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на выборах президента.

«Я — худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я лажу с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл, — сказал Трамп в интервью журналистке Шерил Аткиссон.

Китай, по словам американского президента, тоже не хочет его победы на выборах.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок.

Спецслужбы США пытались инкриминировать России вмешательство в избирательный процесс в 2016 году. В частности, расследовался сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. Это впоследствии не нашло подтверждения.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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