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Трамп рассказал, когда пишет в Twitter сам, а когда – через помощника

Трамп рассказал, когда пишет в Twitter сам, а когда – через помощника
Президент США Дональд Трамп рассказал, что публикации на его странице в Twitter иногда делает его помощник.

"Я делаю это двумя способами, например, ночью или ранним утром, а в течение дня я очень занят, поэтому я надиктовываю, а они это выкладывают (в Twitter). У меня есть один джентльмен, Дэн, он потрясающе работает", - сказал Трамп в интервью журналистке Шэрил Аткиссон из новостной программы Full Measure.

# В мире
По материалам: ria.ru

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