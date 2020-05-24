Трамп рассказал, когда пишет в Twitter сам, а когда – через помощника
Сегодня, 17:21 Влада Некрасова
Президент США Дональд Трамп рассказал, что публикации на его странице в Twitter иногда делает его помощник.
"Я делаю это двумя способами, например, ночью или ранним утром, а в течение дня я очень занят, поэтому я надиктовываю, а они это выкладывают (в Twitter). У меня есть один джентльмен, Дэн, он потрясающе работает", - сказал Трамп в интервью журналистке Шэрил Аткиссон из новостной программы Full Measure.
По материалам: ria.ru