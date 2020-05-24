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Турция готова пойти на организацию чартерных рейсов для туристов

Турция готова пойти на организацию чартерных рейсов для туристов

МИД Турции ведет активную работу над возобновлением авиасообщения между странами. Речь идет о Германии и России. Со своей стороны Турция рассматривает возможность организации чартерных рейсов, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что такой вариант возможен, если из-за коронавируса не получится восстановить регулярные перелеты. Конечно, окончательное решение будет приниматься только с учетом данных по COVID-19, пишет РБК.

Кроме этого Мевлют Чавушоглу отметил, что всю серьезность ситуации Турция осознает и сознательно берет на себя ответственность за безопасность граждан. И если будут организованы чартерные рейсы, то турист будет находиться под защитой.

Дополнительно со своей стороны Турция готова предоставить всю информацию по подготовке к туристическому сезону, учитывая ситуацию с коронавирусом. Министр подчеркнул, что по запросу ответственных органов, страна отчитается, по проводимым мероприятиям, направленных на борьбу с вирусом, защите окружающих, мерах предосторожности и т.д.

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По материалам: u-f.ru

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