Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов

Алексей Вольцев

Турция ожидает туристов из РФ только в конце июля или в августе в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

"Сколько в этом году к нам приедет туристов из России – сейчас сказать сложно. Хотя мы ожидаем наплыв иностранных туристов с августа и особенно в сентябре и октябре, я не ожидаю много туристов из России в июле, потому что там эпидемиологическая обстановка пока неблагоприятная, и они смогут приехать, возможно, позднее, чем другие иностранные туристы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сначала в Турции ожидаются туристы из Китая, Японии, Южная Корея, арабских стран, Ирана.

"Затем начнется турпопоток из стран Европы. Затем, думаю, откроется Россия - может, в конце июля или августе", - сказал собеседник агентства.

Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".