Украина по итогам апреля опустилась с 12-го на 15-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel

Алексей Вольцев

Украина по итогам работы металлургических предприятий в апреле 2020 года снизила производство стали на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,339 млн тонн, опустившись с 12-го на 15-е место, а по итогам четырех месяцев спустилась с 11-й позиции на 13-ю в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).В апреле зафиксировано падение выплавки стали к апрелю-2019 в большинстве стран первой десятки, кроме Китая и Вьетнама. При этом наибольшее снижение выплавки стали зафиксировано в Индии – на 65,2%.Первая десятка стран-производителей стали по итогам апреля выглядит следующим образом: Китай (85,033 млн тонн, рост на 0,2%), Япония (6,617 млн тонн, падение на 23,5%), Южная Корея (5,5 млн тонн, "минус" 8,4%), США (4,968 млн тонн, падение на 32,5%), РФ (4,7 млн тонн, "минус" 19,4%), Индия (3,137 млн тонн, падение на 65,2%), Германия (3 млн тонн, "минус" 10,7%), Турция (2,245 млн тонн, снижение на 26,3% , Вьетнам (1,946 млн тонн, рост на 4,2%) и Бразилия (1,811 млн тонн, падение на 39%).Далее следуют Иран (1,790 млн тонн, снижение на 17,8%), Тайвань (КНР, 1,650 млн тонн, "минус" 16,3%), Мексика (1,450 млн тонн, падение на 12,1%), Италия (1,350 млн тонн, падение на 30,7%) и Украина (1,339 млн тонн, "минус" 30,9%).В апреле 64 страны произвели 137,098 млн тонн стали, что на 13% ниже, чем в апреле-2019.За четыре месяца текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (319,461 млн тонн, рост на 1,3%), Япония (30,730 млн тонн, падение на 8,6%), Индия (30,055 млн тонн, падение на 21,1%), США (26,686 млн тонн, "минус" 9,6%), РФ (22,885 млн тонн, снижение на 4,4%), Южная Корея (22,436 млн тонн, "минус" 5,7%), Германия (12,860 млн тонн, "минус" 6,8%), Турция (11,220 млн тонн, падение на 0,1%), Бразилия (9,954 млн тонн, снижение на 14,3%) и Иран (8,490 млн тонн, "плюс" 4,3%).Далее следуют Вьетнам (7,168 млн тонн, рост на 4,7%), Тайвань (КНР, 6,966 млн тонн, снижение на 9,2%), Украина (6,657 млн тонн, снижение на 10,6%), Италия (6,631 млн тонн, "минус" 19,6%) и Мексика (5,937 млн тонн, падение на 10,3%).В январе-апреле 2020 года 64 страны произвели 580,994 млн тонн стали, что на 4,1% меньше, чем в январе-апреле-2019.