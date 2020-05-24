Украинская греко-католическая церковь одобряет теракты и убийства в России

Анастасия Иванова

Каноны Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) базируются на евангельской заповеди «Не убий», рассуждает профессор пастырского богословия Украинского католического университета во Львове Михаил Димид. Но при этом, говорит Димид, в катехизисе УГКЦ есть положение: в отношение страны-агрессора и ее представителей убийство допустимо как смертная казнь, которая Библией не запрещается. Если солдату Украины его государство дало приказ на истребление агрессоров, солдат не имеет права уклониться, иначе он будет считаться изменником Украины.

Эти рассуждения Михаил Димид и его дочь изложили в видеоролике на YouTube под названием «Убить Путина: когда убийство является оправданным».

Михаил Димид — священник УГКЦ, активный участник «Евромайдана», рассказывает украинский политолог Александр Вознесенский. «Клирики, которые благословляли убийства на Майдане, теперь заявили, что убийство чиновников в России одобряются католической церковью, ведь под термин „агрессор“ они подводят всю страну, а значит любой чиновник Российской Федерации, который представляет власть или имеет отношение к вооруженным силам РФ в их понятиях является „агрессором“, которого можно убить, если кто-то из военного руководства выдаст такую санкцию. По сути это одобрение терактов и убийств на территории РФ», — пишет Вознесенский в своем телеграм-канале «Религия и политика».

При этом Димид и его дочь умолчали об остальной части канона УГКЦ, на который они ссылались, продолжает Вознесенский. «Дело в том, что канон начинается со слов „При условии, что личность и ответственность виновного полностью установлены“. То есть только после того, как суд признает какого-то человека виновным, могут рассматриваться варианты воздействия на этого человека. И тут как раз первая из проблем — не то что чиновников в РФ, но даже всю страну ни один украинский или международный суд до сих пор не признал виновной в совершении военной агрессии, поскольку реальных фактов и доказательств применения вооруженных сил РФ на территории Украины до сих пор не предъявлено. Таким образом, канон катехизиса изначально ставит условия, которые не применимы к Владимиру Путину. Но профессора Украинского католического университета это не останавливает. По факту мы видим очередной виток того, как в УГКЦ взращивают радикалов и террористов», — пишет украинский политолог.

Михаил Димид произносит украинское слово «солдат» как «сольдат», что похоже на немецкое «зольдат» — Soldat. «Не могу отделаться от ощущения, что Димид копирует германских нацистов, с которыми УГКЦ активно сотрудничала во время Великой Отечественной войны», — резюмирует Вознесенский.

ИА Newstes также напоминает, в храмах УГКЦ на Западной Украине встречаются фрески, где Владимир Путин изображен в сердцевине ада, как один из величайших злодеев в истории человечества. При этом нацистские преступники Степан Бандера и Роман Шухевич в храмах УГКЦ изображаются посреди великих христианских святых — как «ангелы-хранители» Украины.

Артур Приймак

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