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В Белграде отметили День славянской письменности и культуры

В Белграде отметили День славянской письменности и культуры

В День славянской письменности и культуры в столице Сербии состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику святых Кирилла и Мефодия.

В мероприятии, организованном болгарским дипломатическим представительством в Белграде, принял участие посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко, главы дипломатических миссий других государств, а также представители городских властей и литературных сообществ сербской столицы.

День славянской письменности и культуры традиционно отмечается 24 мая во всех славянских странах. В этот день прославляются святые Кирилл и Мефодий, являющиеся создателями славянской азбуки.

Наследие святых братьев из Солуна, отправившихся в славянские земли из Константинополя в миссионерских целях, оказало огромное влияние на культуру Болгарии, России, Сербии, Чехии, Хорватии и других стран.

Первоначально праздник стал отмечаться в Болгарии в X-XI веках в качестве церковного дня памяти святых Кирилла и Мефодия, однако в последствии получил статус национального дня образования и культуры. Позже традиция празднования перешла и к другим славянским, прежде всего православным, народам. В Сербии, начиная с прошлого года, праздник носит статус государственного.

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По материалам: pnp.ru

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