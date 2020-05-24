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В больнице №2 в Москве лечатся 278 пациентов с коронавирусом

В больнице №2 в Москве лечатся 278 пациентов с коронавирусом
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 549 человек, из них у 278 подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"24.05.2020 (84 сутки работы с COVID). В больнице 549 человек (в том числе 15 в реанимации), из них: 347 человек с подозрением на COVID/ 278 случаев подтверждено лабораторно, из них: 26/22 ребенка, 35/35 беременных, рожениц и родильниц, 12/10 человек в хирургическом отделении, 9/9 пациентов в реанимации (на ИВЛ 2)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что за сутки в больницу поступили 32 человека, из них у 22 коронавирус, при этом выписаны 18 человек, среди которых четыре пациента вылечились от COVID-19.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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