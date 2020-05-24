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В Госдуме ответили на данные Bloomberg о рейтинге Путина

В Госдуме ответили на данные Bloomberg о рейтинге ПутинаФото: Пресс-служба Госдумы РФ

США пытаются дестабилизировать ситуацию в России, занимаясь информационными вбросами относительно распространения коронавируса и рейтинга президента Владимира Путина. Таким образом председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на появившуюся ранее в Bloomberg статью о рейтинге главы государства, его слова приводятся на сайте нижней палаты российского парламента.

«Атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их», — заявил Володин, отметив, что цель подобных действий Вашингтона — разрушить Россию.

По его словам, за счет распространения недостоверной информации и вмешательства во внутренние дела других стран в Вашингтоне пытаются сохранить свое господствующее положение в мире. В надежде вернуть свои позиции на международной арене США нарушают ранее взятые обязательств в международной торговле, отказываются от договоренностей в сфере глобальной безопасности и ставят в невыгодное положение своих партнеров в Европе.

При этом Володин призвал противостоять вмешательству во внутренние дела России и подчеркнул, что президент является главным преимуществом страны. «Мы укрепляем свои позиции, и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество — это наш президент, который пользуется доверием населения», — пояснил он.

Ранее посольство России в США призвало редакцию агентства Bloomberg принести извинения своим читателям за публикацию дезинформации об уровне доверия Путину. Дипломаты раскритиковали опубликованный изданием материал о рейтинге главы государства. В нем со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому показатели действующего президента составляют 27 процентов. В то же время реальный уровень доверия населения Путину — 67,9 процента.

По мнению российских представителей, Bloomberg, размещая подобные материалы, демонстрирует полное неуважение к своим читателям. Они призвали агентство опубликовать настоящие данные.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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