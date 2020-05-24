В Израиле открылся Храм Гроба Господня

Лидия Мартынова

Впервые после двух месяцев карантина в Иерусалиме вновь открылся Храм Гроба Господня. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля, пишет РИА «Новости».

В связи с санитарными ограничениями, сейчас находится в храме смогут исключительно священнослужители. Открытие для широкой публики и СМИ ожидается в ближайшие дни.

Согласно строгим правилам Министерства здравоохранения страны, одновременно находиться в соборе смогут не более 50 человек. При этом, они должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Паломников и туристов также попросили помнить о личной ответственности за здоровье окружающих людей и воздержаться от посещения святого места при появлении малейших симптомов заболевания.