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В Израиле открылся Храм Гроба Господня

В Израиле открылся Храм Гроба Господня

Впервые после двух месяцев карантина в Иерусалиме вновь открылся Храм Гроба Господня. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля, пишет РИА «Новости».

В связи с санитарными ограничениями, сейчас находится в храме смогут исключительно священнослужители. Открытие для широкой публики и СМИ ожидается в ближайшие дни.

Согласно строгим правилам Министерства здравоохранения страны, одновременно находиться в соборе смогут не более 50 человек. При этом, они должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Паломников и туристов также попросили помнить о личной ответственности за здоровье окружающих людей и воздержаться от посещения святого места при появлении малейших симптомов заболевания.

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По материалам: pnp.ru

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