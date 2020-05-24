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В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 83,6 тысячи человек

В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 83,6 тысячи человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 83,6 тысячи, скончались свыше 6,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки в стране был зафиксирован 1141 новый случай заражения, общее число заражений достигло 83 621. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 105 и достигло 6355. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек (46 838) и Онтарио (25 040).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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