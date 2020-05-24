В Косово продолжаются поджоги сербских домов

Лидия Мартынова

В косовском селе Берково, расположенном в муниципалитете Клина, неизвестные подожгли дом сербов, собравшихся вернуться в край, сообщает «Политика».

Местные жители утверждают, что пожар был очередным поджогом, о чем была оповещена косовская полиция, составившая протокол на месте происшествия. Эту информацию подтвердило косовское министерство по делам меньшинств и возвращению беженцев.

Глава ведомства Далибор Евтич считает, что участившиеся случаи порчи имущества возвращающихся в край представителей национальных меньшинств (прежде всего, сербов) говорят об очевидном давлении, цель которого — заставить бывших беженцев снова покинуть свои владения.

«Я боюсь, что пока те, кто совершил это нападение, не предстанут перед судом, этот способ запугивания будет использоваться и далее», — заявил Евтич.

Поджог дома в Берково стал 18-ым по счету инцидентом за последние четыре месяца, сообщил министр. Он добавил, что в муниципалитете Клина с 2013 года его ведомство построило 30 домов для возвращающихся беженцев. Среди них был и подожженный дом Жарко Вучковича.

Председатель Временных органов самоуправления муниципалитета Клина Божидар Шаркович заявил в интервью Kosovo online, что дом был построен в прошлом году на деньги министерства, а сама семья проживала за пределами Косово (в селе Грдица близ города Кралево), однако на днях планировала переселиться в Берково.

«Дом не выгорел, но это негативное послание как тем, кто возвращается, так и тем, кто тут уже живет. В Берково проживает с десяток семей, построено 15 домов, здесь достаточно плодородной и пригодной к обработке земли, но такие происшествия влияют на то, что очень малое число сербов решается вернуться или остаться», — заявил Шаркович.

Он подчеркивает, что косовская полиция никогда не находит и не наказывает виновников подобных уголовных преступлений, а случившееся — это очередное нападение на имущество возвращающихся сербов.

Муниципалитет Клина расположен в центральной части Косово.

Кирилл Борщев

Все публикации автора