В Минздраве Башкирии объяснили, почему изолировали медсестер в морге

Алексей Вольцев

В Минздраве Башкирии отреагировали на публикацию о том, что медсестер, контактировавших с пациентом с Covid-19, заперли на ночь в здании морга Архангельской ЦРБ.

В ведомстве пояснили, что здание, в которое было помещены две медсестры, имеет два входа. Одно — паталогоанатомическое отделение и помещение для хранения трупов, причем с 14 по 18 мая трупов не было. Второе помещение — лаборатория, которую переоборудовали под изолятор для сотрудников, находившихся в контакте с пациентами Covid-19. Изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати, заявили в министерстве. Именно там, по утверждению чиновников, находились медсестры.

23 мая издание proufu.ru сообщило, что, по словам медсестер Архангельской центральной районной больницы, их под угрозой увольнения и уголовного преследования заперли на всю ночь в морге, а чтобы не сбежали — приставили охранников.

Медестры жаловались на запах трупов во время самоизоляции в здании морга, а также на действия главврача больницы — Людмилы Хатмуллиной. По их словам, именно руководство больницы настояло на том, чтобы поместить их в изолятор в здании морга. Одна из медсестер написала заявление в прокуратуру.

В Минздраве отметили, что окончательную оценку ситуации дадут правоохранительные органы, однако «быстрые и точные действия сотрудников больницы позволили своевременно выявить источник инфекции и не допустить ее распространения».

Главврач Людмила Хатмуллина также прокомментировала информацию об изоляции медсестер в морге.

«У нас провизорный госпиталь работает на 12 коек, а также открыт изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории, которая находится в одном здании с моргом. Там они и ночевали, там у нас постоянно работает человек и запаха никакого нет», — заявила врач.

За сутки в Башкирии выявлен 81 новый случай заражения Covid-19. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 2 683 человек. За все время в республике от коронавируса умерло 18 пациентов.