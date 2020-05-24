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В НАТО подсчитали, сколько раз перехватывали российские самолеты над Европой

В НАТО подсчитали, сколько раз перехватывали российские самолеты над Европой
В прошлом году самолеты стран-членов НАТО почти 300 раз поднимались в воздух на перехват российских военных самолетов, пишет болгарская служба "Радио Свобода" со ссылкой на представителя Альянса.

"В 2019 году союзная авиация ровно 290 раз поднималась на перехват и сопровождение российских военных самолетов через европейское воздушное пространство", - говорится в материале.

По словам представителя НАТО, активность России в регионах Черного и Балтийского морей растет с 2014 года, российская авиация часто приближается к воздушному пространству Альянса.
"С 2014 года наблюдается рост. Это связано с усилением военного присутствия России в Черноморском регионе после аннексии Крыма ", - подчеркивает бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов.

Собеседники журналистов в оборонном ведомстве страны отмечают, что провокации являются "обычной тактикой" российской авиации. Так, во вторник, 19 мая, авиация Румынии, Болгарии и Турции поднималась на перехват двух российских истребителей Су-27 и сверхзвукового Ту-22.

"После того, как два румынских МиГ-21, два болгарских МиГ-29 и турецкий F-16 перехватили их, российские самолеты были вынуждены вернуться в воздушное пространство РФ", - добавляется в материале.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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