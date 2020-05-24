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В России два региона преодолели пик эпидемии коронавируса

В России два региона преодолели пик эпидемии коронавируса

На данный момент пока только два региона России – Москва и Подмосковье прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал РИА Новости Агаси Тавадян, эксперт Центра экономических исследований. По словам ученого в Москве и Московской области стало проводиться намного больше тестов на COVID-19. Это позволило выявлять и изолировать заболевших на ранней стадии, увеличилось и число бессимптомных носителей. Темп распространения инфекции начал снижаться. Пик пройден и наблюдается резкий спад.

Но, как сообщил Тавадян, другие регионы России или находятся на пике или достигнут его через одну-две недели. Эксперт предположил долгий выход на плато для Санкт-Петербурга и Северо-Кавказского федерального округа. Вероятно, там показатели начнут снижаться только к концу лета.

По мнению Тавадяна, коронавирус никуда не пропадет, а лишь частично ослабнет и станет обычным респираторным заболеванием. Снизить процент зараженных было бы легче при жестком карантине. Такой вариант выбрали азиатские страны. Но меры по самоизоляции в России помогли подготовить систему здравоохранения к приему больных.

Ученый сообщил, что смягчать карантинные меры регионам следует по опыту столицы. Это означает увеличение числа проводимых тестов и изолирование носителей без симптомов болезни.

Ранее сообщалось, что ряд российских регионов в конце мая начали ослаблять режим самоизоляции, но некоторые затем снова вернули или ужесточили ограничения.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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