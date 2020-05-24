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В России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии

В России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в СирииФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Появившиеся в ряде американских СМИ сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы устал от войны в Сирии, являются очередной попыткой Запада выдать желаемое за действительное. Так на них ответил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, передает РИА Новости.

По словам Саблина, западные партнеры мечтают о том, чтобы Россия ушла из Сирии. «Им хотелось бы, чтобы Россия и Путин устали, ослабели, сдались. Россия никогда не стремилась к войне. Но никогда и не бросала поле боя, сославшись на усталость», — подчеркнул он.

Депутат также выразил уверенность в том, что Сирия при поддержке союзников, в том числе России, сможет выйти победителем из затянувшегося конфликта. Кроме того, считает Саблин, в дальнейшем Москве удастся укрепить свои базы на берегу Средиземного моря и упрочить свое влияние в регионе.

Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Путин устал от войны в Сирии, поскольку она слишком затянулась, а Москве необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. Как отмечалось в публикации, перед Россией, вероятно, все-таки встанет необходимость наладить сотрудничество со странами Запада в сирийском направлении.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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