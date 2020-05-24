В России выявили почти 8,6 тысячи новых случаев коронавируса

Лидия Мартынова

В России за последние сутки выявили почти 8,6 тысячи новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением нового типа инфекции.





"За последние сутки в России выявлено 8599 новых случаев коронавируса в 84 регионах", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что 3 777 (43,9%) из них не имели клинический проявлений болезни.

сообщило, что названы преодолевшие пик распространения коронавируса российские регионы.