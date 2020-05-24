В России выросли продажи водки и вина

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России на фоне самоизоляции из-за коронавируса выросли продажи алкогольных напитков. Об этом свидетельствуют данные Национального союза защиты прав потребителей, передает РИА Новости.

Объем розничной продажи алкоголя в апреле вырос на 17,1 миллиона декалитров и увеличился на 5,2 процента в годовом выражении. Больше всего подскочили продажи водки (на 9,2 процента) и вина (на 9 процентов). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года розничная реализация водки выросла на 3,8 процента, а вин — на 6,7 процента. Продажи шампанского и игристого вина увеличились на 3,6 процента, в то же время продажи коньяка, напротив, упали на 1,6 процента.

В целом объем продаж алкоголя с начала года вырос на 2,9 процента до 67,9 миллиона декалитров. Уточняется, что статистика не учитывает продажи пива, пивных напитков, сидра и медовухи.

В начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за период ограничительных мер потребление алкоголя выросло на 2-3 процента «достаточно равномерно». Он напомнил, что спиртные напитки ослабляют иммунитет, поэтому не могут считаться помощниками в профилактике или лечении коронавируса.

В российских регионах из-за распространения коронавируса введен режим самоизоляции. По состоянию на 24 мая общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек. За последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев инфицирования.