Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России выросли продажи водки и вина

В России выросли продажи водки и винаФото: Максим Блинов / РИА Новости

В России на фоне самоизоляции из-за коронавируса выросли продажи алкогольных напитков. Об этом свидетельствуют данные Национального союза защиты прав потребителей, передает РИА Новости.

Объем розничной продажи алкоголя в апреле вырос на 17,1 миллиона декалитров и увеличился на 5,2 процента в годовом выражении. Больше всего подскочили продажи водки (на 9,2 процента) и вина (на 9 процентов). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года розничная реализация водки выросла на 3,8 процента, а вин — на 6,7 процента. Продажи шампанского и игристого вина увеличились на 3,6 процента, в то же время продажи коньяка, напротив, упали на 1,6 процента.

В целом объем продаж алкоголя с начала года вырос на 2,9 процента до 67,9 миллиона декалитров. Уточняется, что статистика не учитывает продажи пива, пивных напитков, сидра и медовухи.

В начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за период ограничительных мер потребление алкоголя выросло на 2-3 процента «достаточно равномерно». Он напомнил, что спиртные напитки ослабляют иммунитет, поэтому не могут считаться помощниками в профилактике или лечении коронавируса.

В российских регионах из-за распространения коронавируса введен режим самоизоляции. По состоянию на 24 мая общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек. За последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев инфицирования.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пациенты и персонал психбольницы в Северной Осетии заразились COVID-19
Пациенты и персонал психбольницы в Северной Осетии заразились COVID-19
Теперь и в политике. Во Франции мэром коммуны впервые стал трансгендер
Теперь и в политике. Во Франции мэром коммуны впервые стал трансгендер
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между
Назван доход богатейших людей мира во время пандемии
Назван доход богатейших людей мира во время пандемии
Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции
Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции
Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии
Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии
В России выросли продажи водки и вина
В России выросли продажи водки и вина
Краткая история создания "волшебной палочки" — культового вибратора всех времен
Краткая история создания "волшебной палочки" — культового вибратора
Пожаловавшийся на цензуру Михалков ушел с телевидения в интернет
Пожаловавшийся на цензуру Михалков ушел с телевидения в интернет
После перестрелки на юге Москвы задержали трех человек
После перестрелки на юге Москвы задержали трех человек
В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»
В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»
Пригожин отрекся от слов о «чудовищном положении» артистов
Пригожин отрекся от слов о «чудовищном положении» артистов

Топ на сегодня

Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве
Собянин: свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Коронавирус изменил культурные привычки россиян
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство от малярии
Гены полыни плюс геном хризантем: первое российское лекарство
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Иранские танкеры с бензином подходят к Венесуэле без провокаций США
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19

Еще по теме

Россияне променяли водку на пиво
Продажи водки в России снизились за последние полгода
СМИ: В России снизился уровень продаж алкоголя
Россияне стали покупать меньше водки