В Ростовской области не осталось районов, незатронутых COVID-19

Вадим Карасев

До 24 мая заболевшие коронавирусной инфекцией на Дону были зафиксированы в 54 из 55 муниципальных образований региона.

Но по сообщению пресс-службы Правительства Ростовской области, сегодня подтвержден случай заболевания COVID-19 в последнем нетронутом районе.

Заболевший выявлен в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. До этого в этом муниципалитете случаев заражения не отмечалось.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за весь период подтверждено 3569 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За последние сутки зафиксировано 152 заболевших в 35 городах и районах региона, среди них:

38,8 % - в возрасте от 18 до 45 лет;38,1 % - от 46 до 65 лет;6,6 % - от 66 до 79 лет;1,3 % - старше 80 лет;15,1 % - дети.

24 мая больше всего заболевших выявлено в Ростове-на-Дону и в Звереве.

В стационарах находятся 454 пациента, из них 23 человека – в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Загруженность коечного фонда равна 17 %.

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