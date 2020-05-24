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В сети запустили оскорбительный и высмеивающий людей с аутизмом флешмоб

В сети запустили оскорбительный и высмеивающий людей с аутизмом флешмобКадр: TikTok

Пользователи TikTok запустили флешмоб, оскорбляющий людей с аутизмом, однако социальная сеть удалили видео, опубликованные с хештегом #autismchallenge. Как сообщает Today.com, его участники выкладывали ролики, в которых издевались над людьми с аутизмом, делая высмеивающие их выражения лица

В материале отмечается, что причиной удаления стали жалобы пользователей. Кроме того, американская организация по защите и поддержке людей с аутизмом (The Autism Society of America) выступила с заявлением, в котором также попросила убрать ролики, назвав их оскорбительными и обидными.

«Как человеку с аутизмом и синдромом Аспергера мне больно видеть, как люди превращают это в шутку», — отреагировал на флешмоб пользователь Twitter с ником @JohnLovesAnime. «Я не пользуюсь TikTok и никогда не буду. #autismchallenge — это мерзко и отвратительно. Я каждый день сражаюсь за то, чтобы моего сына считали таким же, как другие дети. А затем один глупый TikTok может все это испортить», — написала Carla.

Пользователи TikTok регулярно придумывают различные флешмобы, причем часто они бывают травматичными или весьма неприятными. К примеру, в конце апреля в TikTok стал популярен челлендж под названием «Обмочи свои штаны» (Pee your pants). Его участники записывали видео, в которых, как они утверждали, писали себе в штаны.

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По материалам: lenta.ru

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