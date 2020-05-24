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В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество

В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество
В Совете Федерации предложили освободить торговые и бизнес-центры от налога на имущество за этот год.

Для этого, считают сенаторы, нужно разработать и внести изменения в Налоговый кодекс.

Такое предложение Совфед включил в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в рамках мер, направленных на развитие экономики в условиях пандемии коронавируса. Документ есть в распоряжении РИА Новости.


Крупным торговым центрам, считают сенаторы, следует компенсировать потерю арендной платы, которую те недополучили из-за предоставления льгот арендаторам — представителям малого бизнеса, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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