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В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»

В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»Алексей ПушковФото: Илья Питалев / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление американского советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград кинжалом в сердце Европы, посоветовал США помолчать. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Политик отметил, что страна, направляющая военные корабли в тысячи миль, то в Черное, то в Балтийское, то в Баренцево моря и имеющая 150 ядерных бомб и 60 тысяч военных на европейских базах, не должна вообще что-либо говорить о Калининграде.

«Мы обороняем нашу территорию. Помолчали бы», — подчеркнул сенатор.

Ранее 24 мая советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Калининград мог стать центром торговли, туризма и контактов между Россией и Западной Европой, но его превратили в закрытую военную базу с огромным количеством ракет и оружия, которые угрожают всем европейским союзникам и странам Балтии.

Губернатор области Антон Алиханов заявил, что слова дипломата были поверхностными и неподготовленными. Он предположил, что в США просто недовольны введением в 2019 году электронных виз, после которых в регионе был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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