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В США прокомментировали перемирие в Афганистане

В США прокомментировали перемирие в Афганистане
США приветствуют перемирие между талибами и властями Афганистана, которое дает возможность для ускорения мирного процесса, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Президент Афганистана Ашраф Гани в ответ поручил службам безопасности соблюдать его.


"Такое развитие событий открывает возможность для ускорения мирного процесса. Немедленно должны последовать и другие позитивные шаги: освобождение оставшихся заключенных обеими сторонами, как это предусмотрено в соглашении между США и талибами, отказ от возвращения к высоким уровням насилия и договоренность о новой дате начала внутриафганских переговоров", - написал Халилзад в Twitter.

"Хотя на обоих фронтах остаются сложные задачи, я верю, что они будут преодолены, если лидеры всех сторон будут принимать правильные решения и ставить интересы своего народа на первое место. Это очень важная возможность, которую нельзя упускать. США сделают все возможное, чтобы помочь", - добавил спецпредставитель.

# В мире
По материалам: ria.ru

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