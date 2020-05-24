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В Украину с Карибских островов вернулись 600 моряков — членов экипажей круизных лайнеров

В Украину с Карибских островов вернулись 600 моряков — членов экипажей круизных лайнеров

В Украину продолжают возвращаться наши соотечественники, застрявшие за границей во время карантина в связи с коронавирусом. В субботу, 23 мая, в Украину вернулись 600 членов экипажей круизных лайнеров компании «Royal Caribbean». Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

За минувшие сутки еще по 500 человек приняли аэропорт «Борисполь» и аэропорт «Киев». Люди вернулись из Тараза, Туниса, Сиэтла и Таллинна.

Все прибывшие установили мобильное приложение «Дія дома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Напомним, ранее на сайте президента Украины появилась электронная петиция с просьбой открыть авиасообщение со странами для возможной замены экипажей судов дальнего плавания.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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