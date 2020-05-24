Вакцинацией против COVID-19 необходимо охватить 95 процентов населения, сообщили в Минздраве

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Остановить эпидемию вируса с воздушно-капельным механизмом передачи может только вакцинация с широким охватом населения, сказал «Парламентской газете» главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Николай Брико.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения ориентирует страны на 95-процентный охват населения вакциной против COVID-19.

«Это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции, — пояснил Брико. — Она не будет распространяться, потому что она не найдёт благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц».

Также учёный сообщил, что сейчас с помощью тестирования населения на антитела к новому коронавирусу определяется группа лиц, которых будут прививать в первую очередь.

«По мере того, как идёт работа над вакциной, уже определяются группы людей, которых надо вакцинировать, а в первую очередь это группы риска, — сказал Брико. — В частности, это медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями, пожилые лица».

Напомним, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первая отечественная вакцина против коронавируса может появиться в июле этого года.