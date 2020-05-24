Валерия поддержала слова Пригожина о «чудовищном» положении артистов

Вадим Карасев

Валерия Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певица Валерия поддержала слова музыкального продюсера Иосифа Пригожина о «чудовищном» положении артистов из-за коронавируса. Свое мнение она выразила в комментариях к одной из публикаций в Instagram, пишет РИА Новости.

По словам исполнительницы, у знаменитостей есть средства к существованию, однако неизвестным артистам приходится нелегко.

«Ну Шнуру (Сергею Шнурову — прим. «Ленты.ру») точно с его партийными гонорарами поддержка не нужна, а музыкантам, художникам, актерам по всей огромной стране (селебрити сами продержатся) очень бы не помешала», — написала Валерия. Она добавила, что некоторые артисты «действительно голодают».

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. При этом, считает продюсер, положение дел улучшится не раньше, чем через полгода. Он также добавил, что, скорее всего, даже после снятия всех ограничений на проведение массовых мероприятий зрители не сразу начнут покупать билеты на концерты.

В ответ на слова музыкального продюсера лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором призвал «людей божьих» помочь Пригожину «кто чем может на еду».