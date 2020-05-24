Вашингтон планомерно разбивает рамки стратегической стабильности, заявила Захарова
Американские власти своими действиями намеренно разрушают систему стратегической стабильности, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия -1».
По словам дипломата, стратегическая стабильность и все документы, которые её поддерживали, которые задавали юридические рамки деятельности и действий государств «планомерно разбивались США». Это Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), договор по ПРО (2002 год), «заявление относительно нежелания ратифицировать договоры относительно ядерных испытаний и сейчас Договор об открытом небе» (ДОН).
«Вот остался СНВ-3, но это последнее, наверное, что осталось. Поэтому вот эти факты, это не умозаключения, это факты, которые свидетельствуют о том, что США <...> намеренно разбивают всю систему стратегической стабильности», — сказала Мария Захарова.
Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении страны выйти из ДОН. В письменном заявлении американский госсекретарь Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Вашингтона из соглашения вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны Москвы. Россия эти утверждения отвергает.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и действует с 2002 года. К документу присоединились 34 государства. Он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга.