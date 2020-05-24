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Вашингтон планомерно разбивает рамки стратегической стабильности, заявила Захарова

Вашингтон планомерно разбивает рамки стратегической стабильности, заявила Захарова

Американские власти своими действиями намеренно разрушают систему стратегической стабильности, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия -1».

По словам дипломата, стратегическая стабильность и все документы, которые её поддерживали, которые задавали юридические рамки деятельности и действий государств «планомерно разбивались США».  Это Договор о ликвидации ракет средней  и меньшей дальности (ДРСМД), договор по ПРО (2002 год), «заявление относительно нежелания ратифицировать договоры относительно ядерных испытаний и сейчас Договор об открытом небе» (ДОН).

«Вот остался СНВ-3, но это последнее, наверное, что осталось. Поэтому вот эти факты, это не умозаключения, это факты, которые свидетельствуют о том, что США <...> намеренно разбивают всю систему стратегической стабильности», — сказала Мария Захарова.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении страны выйти из ДОН. В письменном заявлении американский госсекретарь Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Вашингтона из соглашения вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны Москвы. Россия эти утверждения отвергает.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и действует с 2002 года. К документу присоединились 34 государства. Он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга.

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По материалам: pnp.ru

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