ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Лидия Мартынова

Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что "рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом". Отмечается, что данные отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют.