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Водителям обсерваторов в Иркутской области выплатят по 10 тысяч рублей

Водителям обсерваторов в Иркутской области выплатят по 10 тысяч рублей
Фото: https://ircity.ru/

Водители, обеспечивающие работу обсерваторов Иркутской области, получат доплату в 10 тысяч рублей. Об этом объявил глава региона Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19.

"За вчерашний день были произведены все перерасчеты, согласно новому постановлению Правительства России, в котором убрана фраза "за фактически отработанное время". Все, кто работал в апреле с больными коронавирусной инфекцией, должны в полном объеме сегодня до конца дня получить заработную плату", - рассказал Кобзев, которого цитирует Irk.ru.

Он также поручил всем главным врачам встретиться с коллективами, разъяснить порядок и объем дополнительных выплат. "Ситуация, когда люди вынуждены доказывать свое право на доплату, недопустима", - добавил врио губернатора.

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По материалам: uposters.ru

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