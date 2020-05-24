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Володин прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

Володин прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.

"США не нужна сильная Россия. Их цель сделать страну как можно слабее ... Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства вызвано пошатнувшимся положением США в мире. В экономике и технологическом развитии США стал обгонять Китай, в военно-технологическом обогнала Россия. Для того, чтобы сохранить господствующее положение, США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли, как в отношении Китая, так и в отношении России", - цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы.

# Политика
По материалам: ria.ru

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