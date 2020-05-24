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Выставку Ван Гога в Торонто можно будет посетить, не выходя из машины

Выставку Ван Гога в Торонто можно будет посетить, не выходя из машины
. Музей в Торонто проведет выставку Винсента Ван Гога, которая даст посетителям возможность погрузиться в мир голландского мастера, не выходя из машины, сообщает Artnet.

"Сегодня организация культурных мероприятий в условиях COVID-19 – невероятно сложная задача, и нам грустно смотреть на календарь событий в Торонто <…>. Мы очень долго работали, использовали инновационные технологии и готовы предложить широкой публике возможность безопасно посмотреть шоу “Immersive Van Gogh” (Погружение в Ван Гога)", – говорится в сообщении музея.

Экспозиция представляет собой проекции знаменитых работ художника на стены в сопровождении оригинальных саундтреков авторства Луки Лонгобарди. Она будет проходить на бывшей типографии с 18 по 28 июня. Одновременно внутри смогут находиться 14 автомобилей. Просмотр шоу займет 35 минут. Все билеты уже проданы


Изначально музей предполагал открыть 1 мая обычную выставку, в пространстве которой можно ходить, но пандемия коронавируса нарушила его планы.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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