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За что врачам-акушерам снижают зарплату

За что врачам-акушерам снижают зарплату

Тема: Какие законы вступают в силу


Внутриутробная гибель плода, не выявленные врождённые аномалии и ряд других тяжёлых состояний женщины и ребёнка во время беременности и родов могут стать поводом для сокращения оплаты труда врачей и медсестёр. Это следует из приказа Минздрава, который вступает в силу 24 мая.

Документ устанавливает правила распределения средств, перечисляемых из Фонда социального страхования (ФСС) в больницы за оказание помощи будущим мамам и новорождённым. Речь идёт не о конкретных суммах, а о том, как в процентном соотношении должны распределяться поступающие в больницу деньги. Средства на оплату труда врачей, среднего и младшего медперсонала распределяют с учётом качества оказанной помощи.

В приказе установлены критерии качества помощи будущим мамам и новорождённым. Под ними подразумевается ряд тяжёлых последствий, которые медики не должны допустить. В период беременности, например, это гибель плода, несвоевременная госпитализация при преэклампсии и ряд других обстоятельств. Если не случится ни одного из них, то на зарплаты врачам направят 45% от всего транша из ФСС на оплату услуг женщине в период беременности. За каждый конкретный тяжёлый случай «зарплатный» фонд снижается до 35-44%.

Во время родов и в неонатальный период врачи не должны допустить эклампсию, родового травматизма новорождённых, гнойно-септических осложнения, смерти грудничка на 7-27 день и ряд других тяжёлых последствий. Если ничего из этого не случится, то на зарплаты медикам направят 55% от всей суммы транша, а при наличии хотя бы одного критерия зарплатная доля может сократиться до 40-54%.

Отметим, что все остальные деньги из средств, перечисленных в больницу за помощь беременным и роженицам, идут на закупку оборудования и инвентаря, а также на медикаменты для беременных и дополнительное питание для кормящих мам.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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