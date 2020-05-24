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Зашаталось. В Киеве на Майдане проходит митинг против политики Зеленского

Зашаталось. В Киеве на Майдане проходит митинг против политики Зеленского
Акция протеста "Стоп реванш", направленная против политики президента Украины Владимира Зеленского, проходит в центре Киева на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве, сообщило РИА Новости, украинские телеканалы ведут трансляцию.

Акция стартовала в 14.00 (совпадает с мск), на Майдане была установлена сцена с лозунгами "Стоп реванш".

В мероприятии принимают участие несколько сотен человек, часть из них держат флаги украинской националистической партии "Национальный корпус", некоторые – флаги Украины и ряда националистических организаций.


сообщило, что в Киеве на протесте против реформ мужчина совершил самосожжение.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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