Зашаталось. В Киеве на Майдане проходит митинг против политики Зеленского
Сегодня, 21:35 Анастасия Иванова
Акция протеста "Стоп реванш", направленная против политики президента Украины Владимира Зеленского, проходит в центре Киева на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве, сообщило РИА Новости, украинские телеканалы ведут трансляцию.
Акция стартовала в 14.00 (совпадает с мск), на Майдане была установлена сцена с лозунгами "Стоп реванш".
В мероприятии принимают участие несколько сотен человек, часть из них держат флаги украинской националистической партии "Национальный корпус", некоторые – флаги Украины и ряда националистических организаций.
сообщило, что в Киеве на протесте против реформ мужчина совершил самосожжение.
По материалам: ria.ru