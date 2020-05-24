"Завышенные ожидания": эксперт рассказал, каким будет курс рубля летом

Лидия Мартынова

Нефтяные котировки вновь просели под конец текущей недели, в связи с чем наблюдается незначительное укрепление доллара и курс рубля может вновь упасть, сообщил в интервью "Российской газете" шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Проседание нефтяных котировок связано со стремлением спекулянтов зафиксировать прибыль перед длинными выходными в ряде стран, поясняет Пушкарев, однако более глубокой причиной являются слишком завышенные ожидания на восстановление спроса на топливо.

"Это дает основания думать, что серьезное дно по паре доллар/рубль мы либо уже видели в районе 70,7 рубля, либо же оно может находиться где-то поблизости. Допустим, неподалеку от отметки в 69 рублей за доллар. Вряд ли мы пока увидим доллар еще ниже", – считает эксперт.

На данный момент приостановился выход инвесторов из доллара на мировых рынках, и американская валюта начинает немного укрепляться, что мешает рублю дойти до данных отметок.

"В этих условиях пятничный отскок доллара к отметке в 72 рубля выглядит естественным. А его логическим продолжением в ближайшие дни мог бы стать возврат пары доллар/рубль в прежний диапазон от 73 до 75,5. Евро вновь мог бы подойти тогда к отметкам выше 80 рублей. Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля", – считает Пушкарев.

Эксперт добавил, что на данный момент рублю логичнее взять паузу в росте, если только не произойдет подъема американских биржевых индексов S&P500 и Nasdaq, но это более вероятно в июне-месяце.

рассказал, с чем связано падение доллара ниже 71 рубля впервые за два с половиной месяца и на какой отметке курс может стабилизироваться.