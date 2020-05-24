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Жириновский о перспективе ограничения въезда мигрантов в Россию

Жириновский о перспективе ограничения въезда мигрантов в Россию

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, в своем Telegram-канале, высказал предложение об ограничении въезда трудовых мигрантов из Средней Азии, которые временно покинули нашу страну в связи с пандемией вируса COVID-19.
Владимир Вольфович, высказал мнение, что в дальнейшем рабочие места потребуются самим россиянам, так как количество безработных в нашей стране, в ближайшем будущем, может значительно увеличиться. Поэтому, он предложил в перспективе ограничить возвращение мигрантов в Россию,сообщает РИА Новости.
Для того чтобы иностранные граждане имели возможность работать у себя дома и не ездили на заработки в РФ, депутат предложил помогать Средней Азии, осуществляя заказы на производимую там продукцию: овощи, ягоды и др.

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По материалам: u-f.ru

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