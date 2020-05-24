Звездный Instagram: простые радости, семейные кадры и солнцетерапия

Вадим Карасев

Пролетела еще одна неделя весны, которую многие наблюдают из окна. И если нельзя найти вдохновение и заряд хорошего настроения во внешнем мире, стоит поискать его где-то еще, например, в нашей постоянной рубрике.

Не все звезды смогли заняться хайкингом, как Елена Перминова, но солнечные ванны принимают очень многие: кто-то рядом с окном, а кто-то уже выходит на прогулки. Вынужденная изоляция сблизила и без того близких людей, так что семейных кадров в ленте появляется все больше и больше.

Приятного просмотра! И не падайте духом!





Юлианна Караулова





Кети Топурия





Полина Гагарина с сыном





Светлана Лобода





Настя Каменских





Наталья Ионова





Кристина Асмус





Екатерина Варнава





Елена Перминова





Ксения Собчак с сыном





Дима Билан





Дарья Клюкина





Яна Рудковская





Наталья Водянова





Мирослава Дума





Алена Шишкова с дочерью





Владимир Пресняков и Наталья Подольская





Ани Лорак





Айза Анохина





Виктория Лопырева





Джаред Лето





Дженнифер Лопес





Джиджи Хадид





Эмили Ратажковски





Нина Агдал





Рози Хантингтон-Уайтли





Алессандра Амбросио





Бритни Спирс





Кейт Хадсон с дочерью





Эмбер Херд





Тесс Холлидей





Криштиану Роналду





Кайли Дженнер





Кайя Гербер





Хайди Клум





Кристина Агилера





Бар Рафаэли





Алисса Милано





Наоми Уоттс





Крисси Тейген и Джон Ледженд с детьми





Ванесса Хадженс





Александра Бортич





Рита Ора





Кьяра Ферраньи





Тина Канделаки





Настя Ивлеева





Елена Летучая





Алла Михеева





Анна Седокова





Елена Крыгина





Виктория Шелягова





Ким Кардашьян





Кортни Кардашьян





Полина Киценко





Светлана Бондарчук





Надежда Оболенцева





Ника Белоцерковская





Оксана Самойлова с сыном