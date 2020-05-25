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25 мая российские филологи отмечают свой профессиональный праздник

25 мая российские филологи отмечают свой профессиональный праздник

По традиции, День филолога отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры. Своим профессиональным праздником День филолога считают выпускники и преподаватели филологических факультетов, учителя словесности, работники библиотек, переводчики и просто ценители родного языка и литературы.

Филология (от греч. φιλολογία, «любовь к слову») — область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа — историю и сущность духовной культуры данного общества.

Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим, классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков.

В XVII-XVIII веках филология сложилась как наука, изучающая древнюю культуру (язык, литературу, историю, философию, искусство в их взаимосвязанности).

Позднее филологию стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве.

В России «словесные науки» стали широко именоваться филологическими только в середине XIX века. По некоторым данным, традиция отмечать День филолога зародилась в конце 90-х годов на факультете филологических наук Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. По другой версии,  впервые День филолога отметили еще в середине 30-х годов прошлого века в Лондонской лингвистической школе.

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По материалам: pnp.ru

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