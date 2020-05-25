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Академик Лео Бокерия спрогнозировал время завершения пандемии коронавируса

Академик Лео Бокерия спрогнозировал время завершения пандемии коронавируса

Коронавирусную инфекцию мы должны победить к концу лета, заявил известный врач, академик Российской академии наук, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, глава общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", Лео Бокерия.

Агентство напоминает, что 24 мая Анна Попова, глава Роспотребнадзора, рассказала, что ситуация с эпидемией коронавируса в стране становится стабильной, и прогнозы, и перспективы изменения ситуации в России "стабильны и благополучны". Сорок четыре региона страны уже готовы к снятию ограничений. Она также подчеркнула, что число смертей из-за СOVID-19, которые регистрируются в РФ за сутки, будет расти, несмотря на то, что случаи заражения коронавирусом снизились, потому что пик смертности во время пандемии наступает позже, чем пик заболеваемости.

В России сейчас зарегистрированы 344 тысячи случаев заболевания COVID-19, 113 тысяч больных выздоровели, 3541 умерли.

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По материалам: u-f.ru

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