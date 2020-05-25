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Активисты ОНФ совместно с отрядом "Лиза Алерт" запустили проект "Поиск"

Активисты ОНФ совместно с отрядом "Лиза Алерт" запустили проект "Поиск"
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с отрядом "Лиза Алерт" запустили проект "Поиск". В рамках проекта во многих регионах будут размещены арт-объекты с детскими ориентировками отряда, сообщают организаторы. Подмосковные Люберцы стали первым городом, который принял участие в "Поиске". На Октябрьском проспекте разместили арт-инсталляцию – на забор наклеили ориентировки тех детей, которые найдены живыми.

"Важно, чтобы ни один человек не оставался наедине со своей бедой. Необходимо, чтобы была создана единая платформа, куда бы поступала информация о пропавших людях. Чем больше народу будет участвовать в поисковых движениях, тем быстрее будет идти работа по поиску и, следовательно, люди быстрее будут находить своих близких", – отметила руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Московской области Юлия Белехова.

# Россия
По материалам: ria.ru

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