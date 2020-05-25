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Актрису Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми

Актрису Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьмиФото: Globallookpress.com

Американскую актрису и певицу Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми. Об этом сообщает The Blast.

Актрису начали критиковать в социальных сетях после того, как она опубликовала обнаженную фотографию своего восьмилетнего сына Луки Круза Комри. Уточняется, что звезда уже удалила снимок. При этом изначально она постаралась прикрыть наготу ребенка, используя стикеры.

Некоторые пользователи предположили, что это не просто семейный кадр. Они начали обвинять 32-летнюю артистку в секс-торговле людьми и в продаже откровенных снимков сына педофилам. Дафф назвала эти слухи отвратительными.

«Сейчас всем скучно, понимаю. Но на самом деле это отвратительно. Кто бы ни придумал и ни выкинул во вселенную этот мусор, ему стоит отдохнуть от своего телефона или обзавестись каким-то хобби», — написала Хилари в Twitter. В комментариях ей указали на то, что странно фотографировать своего ребенка полностью голым и покрытым белым лосьоном.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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