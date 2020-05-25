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AMD уже 16 июня покажет три новых процессора

AMD уже 16 июня покажет три новых процессора
Ресурс WCCFTech опубликовал информацию относительно новых процессоров AMD Ryzen для энтузиастов, о которых стало известно на днях. По данным источника, компания выпустит три новых модели Ryzen 3000 в рамках линейки Matisse Refresh с новым степпингом. Их представят уже 16 июня, а в продажу выведут 7 июля.

Если конкретно, речь идёт о моделях Ryzen 9 3900XT, 3800XT и 3600XT, которые должны заменить Ryzen 9 3900X, 3800X и 3600X соответственно. Они будут оснащены тем же количеством ядер — 12, 8 и 6. Все процессоры получат многопоточность.
При этом базовые частоты увеличатся на 200-300 МГц, а быстродействие в турборежиме возрастёт на 5-10% за счёт улучшения алгоритмов автоматического разгона. Иных изменений, в том числе конструктивных, не ожидается.

Эти процессоры должны стать прямыми конкурентами Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K. Рост частот должен нивелировать небольшое превосходство «синих» и усилить позиции AMD.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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