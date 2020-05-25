Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках

Вадим Карасев

Фото: Reuters

За последние трое суток Ливийская национальная армия (ЛНА) сбила 13 турецких беспилотников. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари, передает AMN.

Он уточнил, что дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). По словам генерал-майора, армия фельдмаршала Халифы Хафтара серьезно сдвинулась в боевом направлении. «Военно-воздушные силы начали восстанавливать полный суверенитет над несколькими ливийскими регионами», — добавил аль-Мисмари, отметив, что сообщения о выводе войск ЛНА не верны.

Ранее 25 мая сообщалось, что Турция отправит несколько тысяч сирийских боевиков в Ливию для участия в боях против частей ЛНА. Анкара уже переправила 500 представителей протурецких группировок в Ливию. Всего турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует послать по меньшей мере 3400 наемников, бойцов вооруженной оппозиции Сирии.

Турция совместно с силами правительства национального согласия (ПНС) Ливии борется за оттеснение другого органа исполнительной власти в стране — Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. В регионе наблюдается ситуация двоевластия, после того, как в 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.