Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бастующую медсестру разоблачили благодаря одной детали на фото

Бастующую медсестру разоблачили благодаря одной детали на фотоФото: Carlos Jasso / Reuters

Пользователи Reddit разоблачили фальшивую медсестру, которая стала участницей протестов против введения карантина из-за распространения коронавируса в США. Юзеры обратили внимание на одну деталь в костюме женщины, которая выдала ее.

Фото было опубликовано в апреле в одной из групп в Facebook, к нему прилагалась подпись: «Эта храбрая медсестра стояла сегодня бок о бок с другими протестующими около особняка губернатора в городе Сент-Пол, Миннесота, и выступала за открытие штата». При этом женщина держала в руках плакат со словами «Медсестры за открытие».

В сети заметили, что на груди бастующего «медика» был прицеплен бейдж, нарисованный от руки. Это и убедило пользователей в том, что американка на самом деле только нарядилась сотрудницей больницы. Один из юзеров также обратил внимание на то, что одежда американки измята по местам сгибов. Благодаря этому он сделал вывод, что костюм только недавно был распакован.

Скриншот публикации собрал сотни комментариев, в которых пользователи принялись издеваться над женщиной и указывать на ее глупость. Многие также предположили, что за такие действия людей следует штрафовать или арестовывать.

Волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни прошла в США в апреле. Протестующие требовали возвращения на работу, а также заявляли о нарушении конституционных прав. Сообщалось, что Facebook начал удалять некоторые публикации об акциях. В частности, представители компании стерли посты об организации манифестаций в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске после консультации с руководством этих штатов.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России раскрыли подробности разработки вакцины от коронавируса
В России раскрыли подробности разработки вакцины от коронавируса
Бастующую медсестру разоблачили благодаря одной детали на фото
Бастующую медсестру разоблачили благодаря одной детали на фото
Японские политики открыли новую масочную моду из-за COVID-19
Японские политики открыли новую масочную моду из-за COVID-19
Стало известно, какие художники находили вдохновение в изоляции
Стало известно, какие художники находили вдохновение в изоляции
Затмения в июне 2020 года: даты и предостережения астрологов
Затмения в июне 2020 года: даты и предостережения астрологов
Количество смертей от Covid-19 в России будет расти, прогнозирует Попова
Количество смертей от Covid-19 в России будет расти, прогнозирует
Военные из России и Сирии провели совместное учение в порту Тартус
Военные из России и Сирии провели совместное учение в порту Тартус
Путин поручил правительству разобраться с тарифами на транспортировку нефти
Путин поручил правительству разобраться с тарифами на транспортировку
В ЕР с удивлением восприняли сообщения о возможных перестановках в партии
В ЕР с удивлением восприняли сообщения о возможных перестановках в
Эксперты предсказали снижение урожая винограда в России
Эксперты предсказали снижение урожая винограда в России
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Советник Трампа сравнил Калининград с "кинжалом в сердце Европы"
Советник Трампа сравнил Калининград с "кинжалом в сердце Европы"

Топ на сегодня

Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
Имя победительницы седьмого сезона "Холостяка" раскрыли в сети
«Кинжал в сердце Западной Европы»: в США сожалеют о войсках в Калининграде
«Кинжал в сердце Западной Европы»: в США сожалеют о войсках
Антироссийскую тему в Грузии разгоняют перед выборами — МИД Южной Осетии
Антироссийскую тему в Грузии разгоняют перед выборами — МИД Южной
В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 83,6 тысячи человек
В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 83,6 тысячи человек
Козла снова пустили в огород — эксперт о деятельности Саакашвили на Украине
Козла снова пустили в огород — эксперт о деятельности Саакашвили

Еще по теме

Медсестру в Италии арестовали по подозрению в убийстве 13 пациентов
Тульская медсестра в бикини влюбила в себя иностранцев
Глава тульского Минздрава поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Скончалась медсестра, ставшая героиней знаменитого снимка "Поцелуй на Таймс-сквер"